В Исландии изменили правила образования фамилий

Жителям Исландии разрешили брать гендерно-нейтральные фамилии, сообщает The Reykjavík Grapevine .

Закон «о гендерной автономии», меняющий правила образования исландских фамилий, был принят 18 июня.

Отмечается, что в стране использовались фамилии, в основе которых было имя отца или матери и их окончание было в зависимости от пола «сон» (сын) или «доттир» (дочь). Теперь же добавилось третье окончание – «бюр» (ребенок), для тех, кто не может себя гендерно идентифицировать между двумя полами.

Гендерная автономия дает право трансгендерам менять юридический пол исходя из гендерной идентичности, без медицинских заключений или курса лечения.

Ранее суд США решит, охранять ли законом работающих геев и трансгендеров.