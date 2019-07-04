Кружка пива стоила мужчине жизни

На соревновании по скоростному употреблению пива в Таиланде умер мужчина, сообщает Daily Star.

Несчастный случай произошел, когда компания мужчин в баре курортного города Ча-Ам решила принять участие в алкогольном конкурсе. Для победы нужно было за полминуты залпом выпить литр пива.

«Причина смерти еще не установлена. Мы не знали, была ли у него аллергия или другое заболевание», – рассказал друг погибшего.

Произнеся тост, соревнующиеся подняли стаканы и выпили напиток. В конце они перевернули кружки, демонстрируя, что задание успешно выполнено. Один из мужчин практически сразу упал на пол, потеряв сознание, и умер на глазах у друзей. Тело погибшего участника отвезли на вскрытие.