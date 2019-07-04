Фастфуд добрался до Кремля

На территории Кремля установили киоски, в которых можно приобрести фастфуд. Об этом сообщает телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

На размещенных фотографиях видно, что в киоске с вывеской «Кремлевский» можно приобрести сэндвичи и бургеры, их цена составляет около 250-300 руб., хот-доги можно приобрести по 150 руб., а кортофель фри – по 100 руб.

«(Американский президент Дональд) Трамп может приезжать — бургеры и кола уже здесь», — отмечается в сообщении.

Ранее депутат показал цены на обед в столовой Госдумы. Он заявил, что «прайс» в депутатской столовой «не самый низкий».