К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

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В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства. Подрывы случились в трех местах, где устраивался салют. Причем произошел подрыв изделий одного калибра (195 мм).

«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра», — говорится в заявлении.

Уточняется, что фейерверочные изделия, из-за которых умерла женщина, были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс».

Ранее сообщалось, что серия взрывов разрушила салютные установки. Один из снарядов попал в 64-летнюю женщину, которая смотрела салют на берегу реки Сввислочь. Она погибла, еще десять человек пострадали.