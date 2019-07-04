ЧП во время салюта в Минске попало на видео

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В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина. Об том сообщает РИА «Новости»

По данным СК, серия взрывов разрушила салютные установки. Один из снарядов попал в 64-летнюю женщину, которая смотрела салют на берегу реки Сввислочь.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших в результате ЧП в Минске.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.