Задержаны участники конфликта со стрельбой в ТЦ

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре в Тюмени, сообщает РИА «Новости».

Для поиска стрелявших бы введен план «Перехват».

»...из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения произвел три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в торгово-развлекательном центре «Кристалл» в Тюмени открыли стрельбу.

Из здания ТРЦ эвакуированы 1,5 тысяч человек.