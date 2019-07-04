Задержаны участники конфликта со стрельбой в ТЦ
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Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре в Тюмени, сообщает РИА «Новости».
Для поиска стрелявших бы введен план «Перехват».
»...из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения произвел три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину», – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в торгово-развлекательном центре «Кристалл» в Тюмени открыли стрельбу.
Из здания ТРЦ эвакуированы 1,5 тысяч человек.