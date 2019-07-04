313 человек госпитализированы в затопленной Иркутской области

В Иркутской области 313 человек госпитализированы из-за последствий поводка, передает РИА «Новости».

Среди пострадавших оказались 57 детей.

По последним данным, жертвами наводнения стали 20 человек.

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс. приусадебных участков, разрушены объекты инфраструктуры и автомобильные мосты.

Кроме того, трупы животных, затопленные свалки, разрушенные канализации — все это в условиях жаркой погоды может грозить области эпидемией.