Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбона

Пожар на складе крупной компании по производству виски в штате Кентукки уничтожил около 40 тысяч бочек бурбона, сообщает ТАСС.

Общая сумма ущерба составила до $300 млн, однако в компании обрадовались, что напиток был еще молодой.

Пожар по всей видимости произошел из-за удара молнии.

В апреле в результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина.

В июне крупный пожар уничтожил несколько сотен тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант.