Родители изнасиловали собственную дочь

В Ленинградской области двое родителей были задержаны по подозрению в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сайт регионального СУ СК.

Как отмечается, именно отец совершил действия сексуального характера в отношении своего 16-летнего ребенка.

Уточняется, что мать дочери активно помогала своему мужу.

На настоящий момент оба родителя находятся под следствием.

Ранее сообщалось, что таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге.