Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни

В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, девушка обратилась к врачам, заявив, что во рту у нее появились язвы, а на теле — синяки.

Врачи посчитали, что у нее тонзиллит и выписали ей соответствующие лекарства.

Однако на следующий день ей стало плохо, и она была экстренно госпитализирована.

Выяснилось, что у девушки апластическая анемия. Эта болезнь поражает костный мозг и мешает организму производить достаточное количество клеток крови. При отсутствии должного лечения больной может умереть в течение нескольких месяцев.

Уточняется, что девушке сделали 50 переливаний крови, а после пересадили костный мозг. Сейчас девушка поправляется.

Ранее сообщалось, что ревность девушки оказалась симптомом опасного заболевания мозга.