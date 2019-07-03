Новую профессию придумали в России

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина заявила, что в скором времени образовательные учреждения могут начать обучение новой профессии «цифровой куратор». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, еще в 2018 году был разработан и утвержден соответствующий профессиональный стандарт.

Она отметила, что «цифровой куратор» — это, по сути, консультант в сфере информационных технологий.

Она подчеркнула, что уже сейчас есть люди, в чьи обязанности входит консультирование данного рода.

В связи с этим, пояснила, Духанина, и был разработан профстандарт.

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