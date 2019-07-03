Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

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В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Ролик в частности опубликовал телеграм-канал «Пул №3».

Раздражение радикалов вызвала георгиевская ленточка в салоне машины с российскими номерами

Молодые люди заблокировали проезд автомобилю и требовали то ли снять, то ли отдать им георгиевскую ленточку.

Водитель поначалу не хотел ее отдавать, однако ситуация накалялась.

Заметно, что радикалы постепенно переставали себя контролировать.

На видео заметно, что в салоне автомобиля находились несовершеннолетние.

После того, как зачинщики нападения получили георгиевскую ленточку в свои руки, они постепенно освободили проезд.

Потом на видео один радикалов судя по всему заявил, что будет использовать георгиевскую ленточку как шнурок к кросовкам.

Выходка радикалов сопровождалась криками с оскорблениями президента России