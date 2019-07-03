Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Ролик в частности опубликовал телеграм-канал «Пул №3».
Раздражение радикалов вызвала георгиевская ленточка в салоне машины с российскими номерами
Молодые люди заблокировали проезд автомобилю и требовали то ли снять, то ли отдать им георгиевскую ленточку.
Водитель поначалу не хотел ее отдавать, однако ситуация накалялась.
Заметно, что радикалы постепенно переставали себя контролировать.
На видео заметно, что в салоне автомобиля находились несовершеннолетние.
После того, как зачинщики нападения получили георгиевскую ленточку в свои руки, они постепенно освободили проезд.
Потом на видео один радикалов судя по всему заявил, что будет использовать георгиевскую ленточку как шнурок к кросовкам.
Выходка радикалов сопровождалась криками с оскорблениями президента России