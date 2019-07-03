Качнувшая права россиянка рассказала о чудесном решении всех проблем за сутки

Жительница города Канска Наталья Заморозова, с которой грубо обошелся губернатор Красноярского края Александр Усс, рассказала подробности телефонного разговора с ним. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам жительницы, Усс проинформировал ее о выполнении части поручений по региону. Кроме того, «буквально за сутки» рабочие укрепили дорогу и сделали дренажную трубу.

«Мы никак не ожидали, что за сутки эта проблема может решиться. Удивительно», — сказала Заморозова.

Она добавила, что разговор получился спокойным, а стороны принесли взаимные извинения.

Ранее красноярский губернатор извинился перед пострадавшей от паводка за грубость.