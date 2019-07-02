Аномалия стала причиной катастрофического наводнения в Иркутской области

Причиной катастрофических летних паводков в Иркутской области привело аномальное развитие атмосферных процессов. Об этом сообщили на географическом факультете Иркутского государственного университета.

Ученые считают, что с высокой долей вероятности эти явления будут повторяться в будущем.

Как пояснила доцент кафедры Инна Латышева, в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы.

Ранее сообщалось, что почти 200 человек экстренно госпитализированы из-за наводнения в Иркутской области.