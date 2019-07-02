Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

В Оренбургской области в передвижном зоопарке тигрица ранила посетителя, который попытался украсть тигренка из клетки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Как отмечается, 20-летний молодой человек проник в зоопарк и схватил тигренка, пытаясь вытащить его из клетки.

Однако тигрица не позволила ему это сделать, вцепившись ему в руку.

«Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап» — сообщили в областной полиции.

Уточняется, что мужчину отвезли в больницу, и у его палаты выставили конвой полиции.

При этом, как подчеркивается, тигренку также был причинен вред. В отношении злоумышленника завели дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии украли голубых пингвинов.