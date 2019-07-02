Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки

Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что хорошая спортивная обувь очень полезна для здоровья, однако после ее ношения быстрый переход к туфлям крайне вреден для опорно-двигательного аппарата.

Специалист пояснил, что не существует абсолютно полезной обуви, и наилучшим вариантом будет чередование разных ее видов.

Орджоникидзе добавил, что россиянкам не стоит приобретать обувь с твердым задником, узкие туфли-лодочки, балетки и туфли на платформе. Они могут стать причиной деформации стопы, нарушить кровоснабжение и привести к изменению формы пальцев ног.

Медик также призвал делать специальную гимнастику для ног и время от времени гулять босиком по комфортной поверхности.

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