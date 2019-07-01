На детской площадке на Украине произошел взрыв
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В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент в селе Пашена Балка произошел вечером 1 июля около 20.00 по местному времени.
Как отмечается, произошел взрыв неизвестного объекта, с которым предположительно играли дети.
Шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет ранены. Один находится в тяжелом состоянии.
Как дети смогли найти взрывоопасный предмет — не сообщается.
Ранее выкопанная из детской песочницы ржавая винтовка выстрелила в пенсионера.