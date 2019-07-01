На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент в селе Пашена Балка произошел вечером 1 июля около 20.00 по местному времени.

Как отмечается, произошел взрыв неизвестного объекта, с которым предположительно играли дети.

Шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет ранены. Один находится в тяжелом состоянии.

Как дети смогли найти взрывоопасный предмет — не сообщается.

Ранее выкопанная из детской песочницы ржавая винтовка выстрелила в пенсионера.