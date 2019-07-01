Унижение Китая: протестующие взяли штурмом законсовет Гонконга

В Гонконге протестующие ворвались в здание местного законодательного совета, сообщает CNN.

Внутри здания протестующие размахивают зонтиками, срывают со стен портреты и рисуют свои лозунги.

Правительство Гонконга потребовало, чтобы протестующие, которые в настоящее время разгромили здание совета, «немедленно прекратили» свои действия.

До этого полицейские применили спрей, предположительно, перцовый газ, чтобы остановить пытающихся проникнуть в задние.

Стоит отметить, что Гонконг управляется отлично от Китая, однако власти города считаются подвластными Пекину.

Ранее сообщалось, что протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге.

15 июня власти Гонконга решили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов.