Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой

Одну из трех сестер Хачатурян — Марию — признали невменяемой, сообщает телеграм-канал Mаsh.

17-летнюю Марию будут судить отдельно от двух старших сестер, Ангелины и Крестины.

Ранее в Сети появилась стенограмма первых показаний сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

В июле 2018 года сестры Хачатурян зарезали своего отца из-за личной неприязни. Девушки признали свою вину. В сентябре суд изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.