Жена Цеповяза арестована

close
Татьяна Кузнецова/РИА «Новости»

Суд Ростова-на-Дону арестовал экс-жену одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, передает РИА «Новости».

Также арестован ее брат.

«Арестовали обоих. На один месяц и 25 дней», — сообщил адвокат Эдуард Чургулия.

Ранее сообщалось, что Стришнюю подозревают в вымогательстве 77 млн рублей у местного предпринимателя.