Появился мрачный прогноз по затопленной Иркутской области

Представитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что прогноз метеорологов в отношении районов Иркутской области напряженный, так как уходить воде «просто некуда», передает РИА «Новости».

В частности, прогноз актуален в отношении города Тулуна.

Яковенко пояснил, что в Нижнеудинском районе и Тайшетском паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского, где вода застаивается.

Он добавил, что подобный паводок является редким явлением.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что масштаб разрушений в затопленной Иркутской области очень большой.