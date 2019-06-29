При хлопке газа в Коврове пострадали 11 человек

Главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев проинформировал о том, что в результате хлопка газа, произошедшего в городской пятиэтажке, пострадали одиннадцать человек. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, двое пострадавших находятся в реанимации.

«Всего пострадали шесть квартир в доме, две на первом этаже, остальные по стояку выше», — сказал мэр города Анатолий Зотов.

Он добавил, что опасности разрушения зданий не существует.

Ранее в управлении Следственного комитета по Владимирской области проинформировали о хлопке газа в жилом доме, расположенном в городе Ковров. В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники.