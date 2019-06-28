В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых

В самопровозглашенной ДНР в городе Ясиноватая в крышу дома престарелых попала мина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации города.

Как отмечается, инцидент произошел в результате обстрела силовиков.

Уточняется, что в дом престарелых попала лишь одна мина.

При этом, как подчеркивается, никто не пострадал. На настоящий момент здание продолжает работать.

Ранее сообщалось, что ДНР обвинила украинского лидера Владимира Зеленского в обострении конфликта.