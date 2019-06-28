Священников с Украины не пустили на службу на Афоне

Делегацию «новой церкви» Украины не допустили к службе в некоторых афонских монастырях, сообщает РИА «Новости».

Члены миссии в своей поездке, которая продлилась с 21 по 23 июня, должны были посетить такие монастыри, как Ксенофонт, Пантократор, Иверон, Филофей, Эсфигмен и Каракал.

Эти обители после получения томоса об автокефалии были лояльны к патриарху Варфоломею, за исключением таких монастырей, как Филофей и Каракал.

В Филофей и Каракал делегация все-таки попала, смешавшись с толпой мирян. После того, как Афонские монахи заметили делегацию «новой церкви», они рушили уточнить к какой структуре они принадлежат. Узнав ответ, монахи сообщили, что делегация не имеет права даже оставлять на службу записки о поминовении.

После этого священники покинули обители, а также их попросили не фотографироваться, чтобы не дискредитировать монастыри.