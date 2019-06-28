Российские больницы лишат импортных подгузников и реагентов

В перечень импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках, попали подгузники, одноразовые пеленки и некоторые реагенты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как следует из постановления правительства, список дополнили 14 видами медицинских изделий и оборудования, аналоги которых, как утверждается, производятся в достаточном объеме в РФ.

В список попали медицинская марля, медицинская одежда, хирургические одноразовые стерильные изделия из нетканых материалов, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки), медизделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты, микроисточники с йодом-125, наборы реагентов для гематологических анализаторов и ряд других.