Когда закончатся дожди, рассказали синоптики

Проливные дожди в Москве продолжатся до вечера 29 июня, сообщает РИА «Новости».

30 июня возможны лишь кратковременные дожди, уже с начала июля в столицу вернется летняя жара.

Ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.

Циклон уйдет на восток 30 июля и хоть все выходные будет сохраняться умеренно-сильный ветер, в Москве потеплеет до 21 ℃.

Также, по его словам, 30 июня будет облачно с прояснениями, местами не исключены дожди, а в ночные часы температура воздуха опустится до 10-12 ℃.