Дроздов против запрета держать дома крокодилов

Телеведущий Николай Дроздов отреагировал на утвержденный в России список животных, которых запрещается держать дома. Об этом сообщает «Говорит Москва».

До этого стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных. В первую очередь, содержать запрещается крупных хищников и ядовитых животных.

По словам телеведущего, держать дома крупных хищников или ядовитых змей недопустимо, потому что, в конечном итоге, это закончится несчастным случаем.

Он также добавил, что ученые, которым животные нужны для исследований, будут содержать их, скорее всего, в специальных учреждениях.

В качестве примера он вспомнил ситуацию, когда в Советское время одна семья держала дома льва, который напал на человека, и после этого животное застрелили.

«Потом они завели второго льва, а к нему завели пуму, которая убила мальчика и сняла скальп с хозяйки», — отметил Дроздов.

Ранее сообщалось, что в России дрессировщикам запретят мучить животных.