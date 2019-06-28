Пользователи Сети согласились с «протрезвевшим» Порошенко

Пользователи Сети прокомментировали заявление экс-главы Украины Петра Порошенко о Крыме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Порошенко, полный возврат полномочий России в ПАСЕ – первый шаг к признанию Крыма территорией РФ.

Пользователи твиттера стали иронизировать на этот счет.

Одни написали «уже давно все признали, только паузу театральную выдерживают», «объясните, что все признали, ему только не сказали».

Другие согласились с заявлением бывшего президента, сказав, что он «иногда здравые вещи говорит», а также отметив, что он «протрезвел».

Ранее с репликой Порошенко согласился и вице-спикер местного парламента Владимир Бобков.