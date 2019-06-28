Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, мужчину признали виновным в убийстве 35-летней жительницы Кировской области, а также в надругательстве над ее телом.

Уточняется, что прокурор просил назначить Бакшееву тюремное заключение сроком на 14 лет и три месяца.

Ранее жене «краснодарского каннибала» вынесли приговор за подстрекательство мужа к убийству.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев.