Власти Новороссийска отреагировали на драку чиновницы и журналистки

В мэрии Новороссийска прокомментировали инцидент с нападением помощницы мэра города Анжелики Коваленко на журналистку «Нашей газеты» Ольгу Макаренко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время съемок на прорыве канализации в городе журналистка замахивалась на сотрудников «Водоканала» и представителей администрации, вела себя агрессивно и мешала проведению аварийно-восстановительных работ.

Макаренко рассказала, что во время видеосъемки на месте прорыва помощница мэра начала вырывать у нее из рук телефон, а затем нанесла удар журналистке «Нашей газеты» по голове. После инцидента работница СМИ подала заявление в правоохранительные органы.

МВД по Краснодарскому краю проводит проверку.