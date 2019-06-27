Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

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Philippe Wojazer/Reuters

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.

В результате стрельбы были ранены имам мечети и прохожий.

Стрелок сумел скрыться, его разыскивает полиция.

Личность и мотивы нападавшего неизвестны.