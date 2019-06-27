Суд отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело бывшего руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмилы Котович по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, сообщает ТАСС.

Судом первой инстанции они были признаны невиновными в халатности по делу о гибели 14 детей.

Уголовное дело будет отправлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

При этом отмечается, что суд оставил в силе срок заключения экс-директора лагеря на Сямозере Елены Решетовой.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Во время шторма в походе лодки перевернулись, погибли 14 детей.