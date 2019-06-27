Мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в медвежьей берлоге

Местный житель из Тувы по имени Александр целый месяц находился в берлоге медведя со сломанным позвоночником и выжил, сообщает EADaily.

Александра обнаружили охотничьи собаки.

Несмотря на все травмы и увечья, которые мужчине нанес медведь, он находился в сознании и мог двигать руками, но был сильно истощен. Позднее, уже было снято видео, на котором видно, что мужчина настолько истощен, что больше походит на живую мумию.

По словам Александра, он остался жив только из-за того, что медведь решил его сразу не есть, а оставил «на потом». До сих пор остается неизвестным, как мужчина мог прожить в таком состоянии в берлоге целый месяц.

Однако, по данным РИА «Новости», МВД опровергло информацию о мужчине из Тывы, который провел месяц в берлоге медведя. Новость о мужчине там назвали «фйеком», сославшись на запрос в больницы.