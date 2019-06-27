Туристка из РФ объяснила выселение украинцев из отеля

Туристка из России объяснила, почему украинцев выселили из греческого отеля.

Россиянка Ольга Кубара в фейсбуке рассказала, что ее семья жила этажом ниже группы украинских туристов.

По словам, отдыхающие с Украины начали травить российских детей 5 и 6 лет. После нападения на детей администрация отеля и потребовала, чтобы украинцы выселились

Ранее сообщалось, что группа украинских туристов была выселена из отеля в Греции за публичную демонстрацию флага Украины.