Опубликован список погибших при крушении Ан-24

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Опубликован список погибших при крушении самолета Ан–24 в Нижнеангарске, передает РИА «Новости».

При аварии погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.

Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, семьи пилотов, погибших при аварийной посадке в Бурятии Ан-24, получат выплаты в 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении Ан-24 достигло 22.

По предварительным данным, лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.