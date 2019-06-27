Опубликован список погибших при крушении Ан-24
Опубликован список погибших при крушении самолета Ан–24 в Нижнеангарске, передает РИА «Новости».
При аварии погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.
Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, семьи пилотов, погибших при аварийной посадке в Бурятии Ан-24, получат выплаты в 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении Ан-24 достигло 22.
По предварительным данным, лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.