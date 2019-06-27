У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», — заявил Рабинович.

Он отметил, что все происходящее в стране напоминает ему анекдот, но уже не смешной.

Куда именно хотят перенесли столицу, не сообщается.

Ранее в 2016 году предлагалось перенести столицу в Канев.