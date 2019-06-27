Украинцев выкинули из греческого отеля из-за вывешенных флагов

Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел на острове Каламос. В один из местных отелей заселилась украинский психолог Наталия Подоляк вместе с группой детей. Они решили развесить на балконах флаги Украины. Кроме флагов страны, были вывешены красно-черные экстремистские флаги. После жалоб постояльцев гостиницы руководство сняло флаги и выселило группу отдыхающих.

«Были вновь <…> обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих», — заявила Подоляк.

Она добавила, что, как ей объяснили, постояльцам было неприятно видеть вывешенные флаги, так как они ассоциируются с фашизмом и национализмом.

Ранее сообщалось, что в шведской коммуне Тэбю над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР.