В России разрешили выращивать опийный мак
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Совет Федерации одобрил закон, по которому разрешается выращивание в России растений, содержащих наркотические вещества для производства обезболивающих. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, речь в частности идет об опийном маке.
Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что подобные препараты изготавливают компании, находящихся в юрисдикции стран, которые ввели антироссийские санкции.
Кроме того, подчеркивается, что за выращиванием таких растений будут следить государственные унитарные предприятия.
Ранее сообщалось, что украинцы требуют легализацию каннабиса у здания Рады.