В России разрешили выращивать опийный мак

Совет Федерации одобрил закон, по которому разрешается выращивание в России растений, содержащих наркотические вещества для производства обезболивающих. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь в частности идет об опийном маке.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что подобные препараты изготавливают компании, находящихся в юрисдикции стран, которые ввели антироссийские санкции.

Кроме того, подчеркивается, что за выращиванием таких растений будут следить государственные унитарные предприятия.

Ранее сообщалось, что украинцы требуют легализацию каннабиса у здания Рады.