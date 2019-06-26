Атмосферное давление в Москве резко упадет

В Москве атмосферное давление в ближайшее время резко упадет. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва».

Как отмечается, в пятницу, 28 июня, атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности.

Уточняется, что в четверг, 27 июня, давление упадет до 738 мм рт. ст., а на следующий день — до 730 мм рт. ст.

При этом прошлый рекорд был установлен в 1956 году — 732 мм рт. ст.

Синоптики напомнили, что такие изменения могут вызвать плохое самочувствие у всех людей, не только у метеочувствительных или с заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Москве будет побит 100-летний температурный рекорд.