Мужчина облил себя бензином у Минстроя

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство «Москва».

В настоящий момент мужчина требует, чтобы к нему прислали представителя властей для переговоров.

Другие подробности не сообщаются.