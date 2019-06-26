Курилки в аэропортах поддержали в МВД

Начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин заявил, что транспортная полиция поддерживает возвращение курительных комнат в аэропортах, передает РИА «Новости».

Он отметил, что МВД с пониманием относится к тому, что пассажирам нужно выходить на большие расстояния из-за размеров аэропортов.

«Мы понимаем, что аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно. Я поддерживаю наличие таких мест», — заявил Калинкин.

По его словам, с начала 2019 года было возбуждено более 20 тысяч административных дел из-за курения в неположенных местах.

Ранее сообщалось, что Минздрав не хочет возвращения курилок в аэропорты.