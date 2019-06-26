Появилось видео ликвидации планировавшего теракт члена ИГ в России

В Сети появилось видео спецоперации в Саратове, в ходе которой был ликвидирован боевик террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что преступник оказал сопротивление при задержании, и был ликвидирован.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ врываются в гараж и валят на землю мужчину.

Кроме того, на видеозаписи можно увидеть оборудование лаборатории, где мужчина изготавливал взрывчатые вещества.

Помимо этого, показаны фрагменты записи, которая была сделана самим преступником, и где он произносит клятву.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.