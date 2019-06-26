Террористы попытались устранить лидеров ДНР

В самопровозглашенной ДНР МВД задержало террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, преступники планировали физически устранить руководителей силовых ведомств.

Уточняется, что задержанных завербовали сотрудники украинской СБ.

После задержания был проведен обыск, в результате которого у преступников изъяли оружие, гранаты и патроны.

Ранее сообщалось, что планировавшего теракт члена ИГ (организация запрещена в России) ликвидировали в России.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.