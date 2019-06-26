Сестер Хачатурян оставили на свободе

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде «запрета определенных действий» для сестер Хачатурян по обвинению в убийстве отца, передает РИА «Новости».

Срок запрета определенных действий продлен до 28 июля.

Таким образом, все три сестры Крестина, Ангелина и Мария по-прежнему не смогут выходить из дома с семи вечера до семи утра.

Ранее промежуточное следствие установило, что отец сестер Хачатурян Михаил принуждал одну из дочерей к сексу.

В июле 2018 года сестры Хачатурян зарезали своего отца из-за личной неприязни. Девушки признали свою вину. В сентябре суд изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.