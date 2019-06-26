Россиянина оштрафовали за гомофобный комментарий в Сети

В Свердловской области суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. руб за гомофобный комментарий в соцсети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Как отмечается, в отношении мужчины завели дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Уточняется, что причиной дела стал комментарий мужчины под одним из видеороликов в Сети.

Лингвистическая экспертиза посчитала высказывание обвиняемого гомофобным.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян хочет равных прав для геев и лесбиянок.