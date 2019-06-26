Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли заключить сделку с Лондоном до инцидента в Солсбери.

Она также добавила, что власти Британии на тот момент якобы хотели обострить отношения с Россией.

Виктория подчеркнула, что британские спецслужбы могут скрывать Скрипалей в течении долгих лет.

Ранее племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.