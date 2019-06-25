Человек-дерево попросил ампутировать ему руки

Обладатель редчайшего заболевания, которого уже успели прозвать «человеком-деревом», попросил врачей ампутировать ему руки. Об этом сообщает AsiaOne.

Заболевание, которым страдает житель Бангладеша по имени Бажандар, называется верруциформная эпидермодисплазия. Мужчина долгое время боролся с проблемой, которая вызывает появление огромного количества бородавок на теле, со временем они становятся похожи на кору дерева.

28-летний Бажандар пережил 25 операций по удалению наростов в период с 2016 года.

В какой-то момент врачи думали, что победили болезнь, однако весной 2018 года состояние мужчины сильно ухудшилось. Теперь бородавки почти полностью покрыли его ладони и ступни.

Он изъявил желание об ампутации рук, потому что не может больше терпеть боль, которая не дает ему даже спать.

Во вторник, 25 июня группа врачей соберется, чтобы обсудить варианты лечения для Бажандара. Премьер-министр страны заявил, что мужчине не придется платить за лечение.