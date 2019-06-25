Появилось видео с допросом столичного отравителя

На сайте МВД России опубликовано видео с допросом мужчины, которого подозревают в отравлении жителей Москвы.

Отмечается, что мужчина втирался к людям в доверие, травил их лимонадом или пивом, а затем грабил.

Следствием установлено, что преступником оказался 26-летний уроженец Карабдино-Балкарии.

В ходе допроса он рассказал, что не причастен к отравлению москвичей напитками с психотропными веществами, и признал вину только в ограблении.

Следствие уже возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в трех кражах на общую сумму 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в отравлении газировкой людей в Москве был задержан.