Воскресшая женщина рассказала о загробной жизни

Американка, пережившая сердечный приступ и последующую клиническую смерть, утверждает, что загробная жизнь существует, передает The Mirror.

Издание поясняет, что у жительницы Аризоны Тины Хайнс случился сердечный приступ, после чего ее супруг экстренно сделал ей массаж сердца, однако это запустило сердце только на минуту. Прибывшие медики по пути в больницу запускали сердце еще несколько раз. Они подтвердили, что в течение 27 минут женщина по факту была мертва.

В больнице благодаря дефибриллятору Тина очнулась, попросила у врачей ручку и блокнот и написала: «Это правда». Когда ее спросили, о чем она, Тина показала на небо.

После лечения женщина рассказала, что видела ворота, желтый свет и высокую фигуру.