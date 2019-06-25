Стало известно, за что ранее задерживали отравителя газировкой
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Подозреваемого в серии отравлений в Москве мужчину уже задерживали ранее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката одной из потерпевших.
Юрист Алексей Прянишников, представляющий интересы одной из потерпевших, рассказал, что задержанный уже попадал в поле зрения полиции, но был отпущен под подписку о невыезде.
По мнению адвоката, в прошлый раз полицейские, по всей видимости, задержали мужчину за грабеж.
По его словам, тогда полиция не связала его с серией отравлений, хотя уже имелись соответствующие показания.
Ранее МВД подтвердило информацию о задержании подозреваемого в отравлении людей в центре Москвы.