Стало известно, за что ранее задерживали отравителя газировкой

Подозреваемого в серии отравлений в Москве мужчину уже задерживали ранее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката одной из потерпевших.

Юрист Алексей Прянишников, представляющий интересы одной из потерпевших, рассказал, что задержанный уже попадал в поле зрения полиции, но был отпущен под подписку о невыезде.

По мнению адвоката, в прошлый раз полицейские, по всей видимости, задержали мужчину за грабеж.

По его словам, тогда полиция не связала его с серией отравлений, хотя уже имелись соответствующие показания.

Ранее МВД подтвердило информацию о задержании подозреваемого в отравлении людей в центре Москвы.